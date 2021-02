Svelata la data di Loki su Disney+, la serie Marvel con Tom Hiddleston (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’uscita di Loki su Disney+ è stata posticipata. Inizialmente prevista sulla piattaforma di streaming a maggio, la serie tv con protagonista Tom Hiddleston arriverà il mese successivo. Ciò fa parte di un ampio piano della casa di Topolino, che prevede il debutto di altri progetti tra la primavera e l’estate. Nel particolare, Big Shot debutterà il 16 aprile; Star Wars: The Bad Batch verrà lanciato il 4 maggio; la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La serie inizierà il 14 maggio; la seconda stagione di Zenimation verrà pubblicata l’11 giugno; The Mysterious Benedict Society debutterà il 25 giugno; Monsters at Work inizierà il 2 luglio; Turner & Hooch sarà lanciato il 16 luglio e Chip ‘N’ Dale: Park Live sarà presentato il 23 luglio. Dopo WandaVision e The Falcon and the ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’uscita disuè stata posticipata. Inizialmente prevista sulla piattaforma di streaming a maggio, latv con protagonista Tomarriverà il mese successivo. Ciò fa parte di un ampio piano della casa di Topolino, che prevede il debutto di altri progetti tra la primavera e l’estate. Nel particolare, Big Shot debutterà il 16 aprile; Star Wars: The Bad Batch verrà lanciato il 4 maggio; la seconda stagione di High School Musical: The Musical: Lainizierà il 14 maggio; la seconda stagione di Zenimation verrà pubblicata l’11 giugno; The Mysterious Benedict Society debutterà il 25 giugno; Monsters at Work inizierà il 2 luglio; Turner & Hooch sarà lanciato il 16 luglio e Chip ‘N’ Dale: Park Live sarà presentato il 23 luglio. Dopo WandaVision e The Falcon and the ...

