Real Madrid | Mendy | «Un onore segnare all’Atalanta Giocano bene»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ferland, esterno del, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni Ferland, esterno del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in Champions League contro l'Atalanta. GOL – «In quel momento sono stato molto contento. È il mio primo gol in Champions e la cosa principale che abbiamo vinto. È stato un grandequesto gol». PRESTAZIONE – «Loro hanno giocato molto. Hanno bloccato la squadra in basso ed era difficile trovare spazi in profondità quindi è vero che è stata una partita difficile nonostante la superiorità numerica».