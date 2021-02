Morto Lamberto Leonardi, il saluto del Catania per l’ex allenatore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attraverso un comunicato apparso sui social ufficiali della società e sul sito del club, il Catania si raccoglie in un ultimo saluto per il compianto Lamberto Leonardi, ex mister anche del club etneo guidato in Serie C2 nella stagione 1995/96, Morto nelle scorse ore all'età di 81 anni."Il Calcio Catania esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Lamberto Leonardi, allenatore rossazzurro nel 1995/96 in Serie C2. Alla famiglia Leonardi, sentite condoglianze", questa la breve nota della società etnea per salutare l'ex mister tragicamente scomparso.caption id="attachment 782389" align="alignnone" width="594" Catania (Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attraverso un comunicato apparso sui social ufficiali della società e sul sito del club, ilsi raccoglie in un ultimoper il compianto, ex mister anche del club etneo guidato in Serie C2 nella stagione 1995/96,nelle scorse ore all'età di 81 anni."Il Calcioesprime sincero cordoglio per la scomparsa dirossazzurro nel 1995/96 in Serie C2. Alla famiglia, sentite condoglianze", questa la breve nota della società etnea per salutare l'ex mister tragicamente scomparso.caption id="attachment 782389" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" ...

