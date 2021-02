Lo strano caso dell’uomo che ha finto il suo rapimento per non andare al lavoro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cosa sareste disposti a fare per non dover andare a lavoro? Un ragazzo di 19 anni di Coolidge, Arizona, è arrivato a fingere il proprio rapimento e farsi ritrovare dalla polizia legato e imbavagliato, lungo il ciglio di una strada che conduce al deserto dello stato americano. Ma non finisce qui. (foto: Coolidge Police Department)Brandon Soules lavorava – l’imperfetto è d’obbligo, dopo la sua bravata – per un’officina, dove si occupava del montaggio degli pneumatici, ma la settimana scorsa non se la sentiva proprio di timbrare il cartellino. Così, in un momento di creatività inedita si è deciso a inscenare il proprio rapimento e saltare quanti più giorni di lavoro possibile: si è fatto trovare imbavagliato e con le mani legate dietro la schiena, sul ciglio di una strada dell’Arizona. Agli agenti ha ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cosa sareste disposti a fare per non dover? Un ragazzo di 19 anni di Coolidge, Arizona, è arrivato a fingere il proprioe farsi ritrovare dalla polizia legato e imbavagliato, lungo il ciglio di una strada che conduce al deserto dello stato americano. Ma non finisce qui. (foto: Coolidge Police Department)Brandon Soules lavorava – l’imperfetto è d’obbligo, dopo la sua bravata – per un’officina, dove si occupava del montaggio degli pneumatici, ma la settimana scorsa non se la sentiva proprio di timbrare il cartellino. Così, in un momento di creatività inedita si è deciso a inscenare il proprioe saltare quanti più giorni dipossibile: si è fatto trovare imbavagliato e con le mani legate dietro la schiena, sul ciglio di una strada dell’Arizona. Agli agenti ha ...

