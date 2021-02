Intervista a Angela Missoni: dalla Fall Winter 2021 al futuro della moda (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Missoni è uno dei nomi storici nel panorama della moda italiana. Un punto di riferimento per giovani designer, addetti ai lavori e clienti. In un momento di incertezza, è normale guardare a chi ha creato parte di questo magico mondo, a chi ha reso uno stile sinonimo del proprio nome ed allo stesso tempo è in grado di rimanere sempre al passo con i tempi.Abbiamo parlato con Angela Missoni alla vigilia della Milano Fashion Week Fall Winter 2021-22 (la prima quasi interamente digital). Ci ha raccontato della sua famiglia, dei suoi valori, abbiamo parlato di futuro e tanto di moda. Per Missoni quest’anno è importante, Ottavio avrebbe compiuto 100 anni, cosa le ha lasciato ... Leggi su amica (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è uno dei nomi storici nel panoramaitaliana. Un punto di riferimento per giovani designer, addetti ai lavori e clienti. In un momento di incertezza, è normale guardare a chi ha creato parte di questo magico mondo, a chi ha reso uno stile sinonimo del proprio nome ed allo stesso tempo è in grado di rimanere sempre al passo con i tempi.Abbiamo parlato conalla vigiliaMilano Fashion Week-22 (la prima quasi interamente digital). Ci ha raccontatosua famiglia, dei suoi valori, abbiamo parlato die tanto di. Perquest’anno è importante, Ottavio avrebbe compiuto 100 anni, cosa le ha lasciato ...

