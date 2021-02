(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Presidente nazionale dell’ANP, Antonello, a margine del primo incontro ufficiale (in videoconferenza) tra il Ministro dell’istruzionee le Organizzazioni sindacali ha così commentato: L'articolo .

orizzontescuola : Giannelli (Anp): apprezzo il metodo Bianchi basato sull’ascolto di tutte le posizioni - antonello_fresu : RT @orizzontescuola: Calendario scolastico, Giannelli (ANP): “Non è questione di giorni ma di lacune formative” - IsaInghirami : RT @orizzontescuola: Calendario scolastico, Giannelli (ANP): “Non è questione di giorni ma di lacune formative” - orizzontescuola : Calendario scolastico, Giannelli (ANP): “Non è questione di giorni ma di lacune formative” - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Prolungare il calendario scolastico? Giannelli(Anp): si può considerare, ma vedere epidemia. C’è chi parla di nuovo lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli Anp

Orizzonte Scuola

Antonello, presidente di(Associazione nazionale presidi), ha incontrato la settimana scorsa il neoministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , con cui ha discusso di molti temi sul ...Gianelli (): dipende dai contagi Meno drastico si è detto, invece, Antonello, a capo dell'associazione nazionale presidi 'Sul calendario scolastico non c'è nulla di deciso, dipende da ...Maturità, allungamento del calendario, vaccinazione del personale, povertà educativa, edilizia scolastica, prove Invalsi: l’agenda scuola vista dai presidi ..."Sul calendario scolastico non c'è nulla di deciso, dipende da come andrà l'epidemia". Lo dice all'ANSA Antonello Giannelli che ...