Gela (Caltanissetta) – Arrestato un Pusher: sequestrato hashish già pronto allo spaccio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, su un velocipede, transitava da via Carducci. Gela, Arrestato dalla Polizia di Stato Pusher trentaseienne, sequestrati 196,30 grammi di hashish. 86 bustine già pronte per lo spaccio I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hanno Arrestato Peritore Calogero Orazio, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, su un velocipede, transitava da via Carducci.dalla Polizia di Statotrentaseienne, sequestrati 196,30 grammi di. 86 bustine già pronte per loI poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hannoPeritore Calogero Orazio,

GDS_it : #Hashish in 86 bustine pronte per lo spaccio, pusher arrestato a #Gela - AyseArkas : Acireale Adrano Agrigento Alcamo Augusta Avola Bagheria Bronte Caltanissetta Castelvetrano Catania Cefalù Centuripe… - blogsicilia : Seggio conteso a Gela, Legge regionale violerebbe Costituzione - - GDS_it : #Gela, via ai lavori nella condotta Spinasanta: disagi nell'erogazione, arrivano le autobotti… - GDS_it : Uccise la moglie davanti alla figlia di due anni a #Gela, condannato a 14 anni: oggi l'arresto… -