(Di mercoledì 24 febbraio 2021)fuB a. I due tecnici condividono un passato in bianconero Gian Pieroe Zinedinesi affronteranno questa sera sulle panchine di Atalanta e Real Madrid in occasione della gara di andata degli ottavi di Champions. L’ultimo confronto tra i due risale al 23 agosto 2000, per la classica amichevoleA-B a. Zizou allora era giocatore, ovviamente dellaA, e Gasp tecnico della Primavera bianconera: proprio il francese andò in rete su ...

junews24com : Gasperini contro Zidane: l'ultima volta fu Juve A-Juve B a Villar Perosa - - ansacalciosport : Champions: l'Atalanta spera contro il Real Madrid. Gasperini: 'La sfida un evento, noi abbiamo tanto entusiasmo' |… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Glik e l'allenatore Pippo Inzaghi squalificati per un turno, out contro il Napoli, un turno… - Paolo_Bargiggia : Gasperini: dottor Jackyll o Mister Hyde sulla panchina dell'@Atalanta_BC contro il @realmadrid? ???????? - Dalla_SerieA : MISTER GASPERINI ALLA VIGILIA DI ATALANTA-REAL MADRID - -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini contro

Zidane: l'ultima volta fu Juve A Juve B a Villar Perosa. I due tecnici condividono un passato in ...ha due attaccanti eccezionali, uno per fisico, Zapata, uno per arte, Muriel o Ilicic. Le caratteristiche opposte combinate con i due esterni più Pessina, rendono facile il gioco stretto ...Atalanta-Real Madrid probabili formazioni: ecco le scelte per quanto concerne gli ottavi di finale della UEFA Champions League.Gasperini contro Zidane: l’ultima volta fu Juve A Juve B a Villar Perosa. I due tecnici condividono un passato in bianconero Gian Piero Gasperini e Zinedine Zidane si affronteranno questa sera sulle ...