Future USA, deboli aspettando Wall Street (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono con cautela lasciando presagire una partenza prudente per la borsa di Wall Street, tra meno di un’ora, il giorno dopo che il capo della Fed, Jerome Powell ha confermato non ritenere opportuno cambiare l’attuale politica monetaria accomodante. Dopo una chiusura contrastata, la vigilia, il contratto sul Dow Jones cede lo 0,02% a 31.483 punti, quello sullo S&P 500 sale appena dello 0,05% a 3.879 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,11% a 13.177 punti, con i titoli tecnologici ancora oggetto di vendite.L’agenda macroeconomica odierna prevede la diffusione del dato sulla vendita di case nuove e le scorte settimanali di petrolio, negli USA. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono con cautela lasciando presagire una partenza prudente per la borsa di, tra meno di un’ora, il giorno dopo che il capo della Fed, Jerome Powell ha confermato non ritenere opportuno cambiare l’attuale politica monetaria accomodante. Dopo una chiusura contrastata, la vigilia, il contratto sul Dow Jones cede lo 0,02% a 31.483 punti, quello sullo S&P 500 sale appena dello 0,05% a 3.879 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,11% a 13.177 punti, con i titoli tecnologici ancora oggetto di vendite.L’agenda macroeconomica odierna prevede la diffusione del dato sulla vendita di case nuove e le scorte settimanali di petrolio, negli USA.

infoiteconomia : Future USA, Nasdaq in pesante ribasso - akipopilo : RT @mamelettrico: USA, UE, ITALIA: QUALI PROSPETTIVE? Come saranno le future relazioni tra Ue e Stati Uniti? In che modo la presenza di un… - mamelettrico : USA, UE, ITALIA: QUALI PROSPETTIVE? Come saranno le future relazioni tra Ue e Stati Uniti? In che modo la presenza… - zazoomblog : Future USA Nasdaq in pesante ribasso - #Future #Nasdaq #pesante #ribasso - Benzinga_Italia : #Futures #USA in calo nei primi scambi preapertura di #WallStreet. Salgono prezzi #petrolio, indici #europei perlop… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA, deboli aspettando Wall Street I future sugli indici a stelle e strisce si muovono con cautela lasciando presagire una partenza ... negli USA.

America: gli allevatori contro lo "Stallion Cap" Bologna, mercoledì 24 febbraio 2021 - In USA tre dei più importanti gruppi "dell'industria" della riproduzione del purosangue: Spendthrift ... qualsiasi effetto sulle future tasse di monta o sull'...

Future USA, deboli aspettando Wall Street Il Messaggero Powell stende l'Asia, paura per il tech. Futures sul Nasdaq -0,8% Anche il Nikkei 225 è stato trascinato al ribasso oggi dai titoli tecnologici, dalla sanità e dai materiali di base. L'oro resta invariato attorno a 1.806 dollari l'oncia, il petrolio Wti americano ce ...

Pimco: non c'è vera benzina per l'inflazione. Lunghi su Btp e bond bancari Nicola Mai, Portfolio Manager Sovereign Credit Analyst, si aspetta un'inflazione molto bassa perché negli Usa la disoccupazione scende velocemente ma resta alta in termini assoluti. In Ue, in previsio ...

sugli indici a stelle e strisce si muovono con cautela lasciando presagire una partenza ... negliBologna, mercoledì 24 febbraio 2021 - Intre dei più importanti gruppi "dell'industria" della riproduzione del purosangue: Spendthrift ... qualsiasi effetto sulletasse di monta o sull'...Anche il Nikkei 225 è stato trascinato al ribasso oggi dai titoli tecnologici, dalla sanità e dai materiali di base. L'oro resta invariato attorno a 1.806 dollari l'oncia, il petrolio Wti americano ce ...Nicola Mai, Portfolio Manager Sovereign Credit Analyst, si aspetta un'inflazione molto bassa perché negli Usa la disoccupazione scende velocemente ma resta alta in termini assoluti. In Ue, in previsio ...