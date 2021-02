Fiorentina | il tackle di Foschi | “Meno chiacchiere e più attaccamento Commisso sa cosa fare Sarri viola? C’è un problema”

Mediagol : #Fiorentina, il tackle di Foschi: 'Meno chiacchiere e più attaccamento. Commisso sa cosa fare. Sarri viola? C'è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina tackle

Mediagol.it

61 Manara va via a Montebugnoli, che affonda ilda dietro: giallo per il terzino rossoblu. ... Alle 1 1 :0 0 in campo #Torino e #👉🏻 Tutte le gare in ESCLUSIVA sui ...Quest'anno allamomenti di calcio così puri sono arrivati raramente, in una stagione ... soprattutto per i difensori, lo sapevamo, ma questo intervento inriesce nel miracolo di far ...Harakiri dei bianconeri che regalano due gol al Porto. Chiesa salva faccia e qualificazione. Haaland distrugge il Sevilla ...Approfondimento / I sei giocatori arrivati nel mercato estivo hanno disputato solamente 333 minuti. Un dato che evidenzia gli errori fatti in estate ...