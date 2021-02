Coming out Dayane e Mello e “storia” con Rosalinda: “Non ci credo minimamente!”, parla attivista LGBT (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Imma Battaglia intervistata da Today.it, ha parlato del Coming out di Dayane Mello che ha svelato di essere bisessuale e di avere avuto un forte innamoramento nei confronti di Rosalinda Cannavò, all’inizio (o quasi) della loro avventura al Grande Fratello Vip. La moglie di Eva Grimaldi si è detta scettica sulla faccenda. Imma Battaglia parla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Imma Battaglia intervistata da Today.it, hato delout diche ha svelato di essere bisessuale e di avere avuto un forte innamoramento nei confronti diCannavò, all’inizio (o quasi) della loro avventura al Grande Fratello Vip. La moglie di Eva Grimaldi si è detta scettica sulla faccenda. Imma Battaglia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

