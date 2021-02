Cashback di Natale: rimborsi in arrivo, nodo Superpremio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Più di 3 milioni di persone raggiunte, oltre 222 milioni di rimborsi per un importo in media di 69 euro a testa. Solo al 3% di loro l’importo massimo di 150 euro. Questi i numeri della fase sperimentale del programma Cashback – dall’8 al 31 dicembre 2020 – che interessa i cittadini che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato almeno 10 transazioni con carte e app di pagamento presso negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. In arrivo entro il primo marzo, il rimborso di Stato del 10% sulle spese effettuate (entro la soglia di 150 euro) che dovrà essere accreditato sul conto corrente. C’è poi il nodo reclami da parte di chi si è reso conto che alcune operazioni non sono state calcolate ai fini del rimborso. Intanto, guai in vista per il super ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Più di 3 milioni di persone raggiunte, oltre 222 milioni diper un importo in media di 69 euro a testa. Solo al 3% di loro l’importo massimo di 150 euro. Questi i numeri della fase sperimentale del programma– dall’8 al 31 dicembre 2020 – che interessa i cittadini che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato almeno 10 transazioni con carte e app di pagamento presso negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Inentro il primo marzo, il rimborso di Stato del 10% sulle spese effettuate (entro la soglia di 150 euro) che dovrà essere accreditato sul conto corrente. C’è poi ilreclami da parte di chi si è reso conto che alcune operazioni non sono state calcolate ai fini del rimborso. Intanto, guai in vista per il super ...

GiancarloGarci6 : RT @ElioLannutti: Cashback di Natale, rimborsi su conto corrente entro il 1 marzo. E il premio da 1.500 euro è a rischio sospensione @sole2… - rosellinamaci : Ricevuto il cashback di Natale giusto in tempo per ubriacarmi a schifo sabato ?? - isaidf__koff : arrivato il cashback di Natale - DalyGoldenHair : Il fatto che dopo 2 mesi mi abbiano accreditato quei 10 spiccioli del #cashback di Natale temo sarà l'unica buona n… - fabiopalmi70 : Ieri ho ricevuto l'accredito del #cashback di Natale. Devo essere sincero, non ci credevo -