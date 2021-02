Cashback | attenzione | sta succedendo a tutti i partecipanti 

Ultime Notizie dalla rete : Cashback attenzione

Inews24

Abbiamo già visto in maniera approfondita come funziona il, ma in questo caso l'è tutta incentrata sul super, vale a dire sul super - premio previsto per i consumatori ...Mentre montano le polemiche per i furbetti del Superprosegue la seconda iniziativa del programma Italia Cashless , cioè la Lotteria degli ... perché bisogna farea quale carta si ...Il concorso cashback ha sì aumentato l’uso della moneta digitale come prefissato dal governo – al fine di tracciare il tutto e diminuire l’evasione fiscale -, ma ha portato i partecipanti a spendere ...Il governo Draghi potrebbe congelare definitivamente o sospendere fino a dicembre il super premio da 1.500 euro previsto per chi effettua più transazioni ...