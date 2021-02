TgLa7 : Le intenzioni di voto degli italiani secondo @swg_research - fainformazione : Sondaggio TG La7 (22/02): FdI e la Meloni nel 'Sorpasso' Il titolo del capolavoro del 1962 di Dino Risi con Vittor… - fainfopolitica : Sondaggio TG La7 (22/02): FdI e la Meloni nel 'Sorpasso' Il titolo del capolavoro del 1962 di Dino Risi con Vittor… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Il sondaggio Swg per il Tg La7 ha confermato l'assoluta preferenza degli italiani per i partiti di centrodestra https://t.c… - matteoc1951 : RT @TgLa7: Le intenzioni di voto degli italiani secondo @swg_research -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio La7

Secondo i dati del, stare all'opposizione ha fatto guadagnare a Fratelli d'Italia l'1,3% passando così dal 16,2% al 17,5% a neppure lo 0,9% dai Dem. Discorso opposto per quanto riguarda ...Lo rileva unSwg per il TgIl titolo del capolavoro del 1962 di Dino Risi con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak, Il Soprasso, potrebbe essere adatto per indicare la performance del Partito della Meloni ...Il governo Draghi, dopo aver incassato la fiducia piena sia al Senato che alla Camera, ha iniziato a prendere i primi provvedimenti in merito a ...