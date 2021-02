Ora la variante brasiliana è arrivata in una scuola di Roma (Di martedì 23 febbraio 2021) Pare che la bomba sia esplosa. E che la variante brasiliana, forse la più temuta dalla comunità scientifica, sia arrivata. In un posto peraltro in cui si sospetta (ma si teme soprattutto), che abbia galoppato da un ragazzo a un’altra. E poi a casa, in famiglia, e tra amici. Ormai lo sappiamo: le varianti sono temutissime, perché ritenute più contagiose e più letali. Ma anche (e -anche qui- soprattutto), perché non si sa come reagiscano ai vaccini. O meglio: non si sa se funzionino, quanto funzionino e quali. Quindi, ponendo il caso che non tutti riescano a fermare le varianti, rischiamo di tornare ai posti di partenza? Per questo preoccupa molto il fatto che la variante brasiliana sia stata registrata all’interno di una scuola media di Roma, in uno dei quartieri della ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Pare che la bomba sia esplosa. E che la, forse la più temuta dalla comunità scientifica, sia. In un posto peraltro in cui si sospetta (ma si teme soprattutto), che abbia galoppato da un ragazzo a un’altra. E poi a casa, in famiglia, e tra amici. Ormai lo sappiamo: le varianti sono temutissime, perché ritenute più contagiose e più letali. Ma anche (e -anche qui- soprattutto), perché non si sa come reagiscano ai vaccini. O meglio: non si sa se funzionino, quanto funzionino e quali. Quindi, ponendo il caso che non tutti riescano a fermare le varianti, rischiamo di tornare ai posti di partenza? Per questo preoccupa molto il fatto che lasia stata registrata all’interno di unamedia di, in uno dei quartieri della ...

