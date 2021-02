Motomondiale: Morto per Covid Fausto Gresini (Di martedì 23 febbraio 2021) Inizialmente era arrivata una smentita, Fausto Gresini non era Morto per Covid, ma stava lottando contro di esso con tutte le sue forze. Adesso, purtroppo, ne è giunta invece conferma: Gresini ci ha lasciati. Aveva solo 60 anni. La sua lotta contro il Covid è durata più di due mesi, il virus lo ha colpito a dicembre e dopo alcuni giorni in ospedale ad Imola, le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero al Maggiore di Bologna, in terapia intensiva. Poi, questa mattina, la terribile notizia della sua dipartita. Era stato due volte campione del mondo da pilota a metà degli anni Ottanta, con la 125, e dopo essersi ritirato ha avuto una carriera da manager delle due ruote. Fondò un team che porta il suo nome e di cui era team principal. Marco Simoncelli, il motociclista ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Inizialmente era arrivata una smentita,non eraper, ma stava lottando contro di esso con tutte le sue forze. Adesso, purtroppo, ne è giunta invece conferma:ci ha lasciati. Aveva solo 60 anni. La sua lotta contro ilè durata più di due mesi, il virus lo ha colpito a dicembre e dopo alcuni giorni in ospedale ad Imola, le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero al Maggiore di Bologna, in terapia intensiva. Poi, questa mattina, la terribile notizia della sua dipartita. Era stato due volte campione del mondo da pilota a metà degli anni Ottanta, con la 125, e dopo essersi ritirato ha avuto una carriera da manager delle due ruote. Fondò un team che porta il suo nome e di cui era team principal. Marco Simoncelli, il motociclista ...

