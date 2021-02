Morte di Ta Bi, il ricordo di Kulusevski: “Riposa in pace fratello” (Di martedì 23 febbraio 2021) Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto ricordare l’amico Willy Braciano Ta Bi, morto stamane dopo una malattia. I due erano stati compagni di squadra nella Primavera dell’Atalanta. “Riposa in pace fratello”, ha scritto lo svedese. I due avevano vinto insieme lo scudetto Primavera all’Atalanta due anni fa. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Dejan, attaccante della Juventus, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto ricordare l’amico Willy Braciano Ta Bi, morto stamane dopo una malattia. I due erano stati compagni di squadra nella Primavera dell’Atalanta. “in”, ha scritto lo svedese. I due avevano vinto insieme lo scudetto Primavera all’Atalanta due anni fa. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

