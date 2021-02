Gérard Depardieu è indagato per stupro: la presunta vittima lo aveva già denunciato (Di martedì 23 febbraio 2021) Gèrard Depardieu, tra i più famosi volti del cinema francese, risulta al momento indagato per stupro ai danni di una giovane donna. I fatti risalirebbero al 2018; secondo quanto si apprende da fonti francesi, la presunta vittima aveva già denunciato l’accaduto ma la vicenda si era chiusa con un’archiviazione. Gèrard Depardieu dal 2013 è cittadino russo, oggi ha 72 anni e, tramite il suo avvocato ha fatto sapere che contesta ogni accusa. Gèrard Depardieu indagato per strupo Si tratterebbe di una vicenda che risale al 2018, la giovane attrice 20enne sarebbe stata stuprata dall’attore mentre si trovava nel sua lussuosa abitazione nel VI Arrondissement di Parigi. Erano i giorni tra il 7 e il 13 agosto, la giovane ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Gèrard, tra i più famosi volti del cinema francese, risulta al momentoperai danni di una giovane donna. I fatti risalirebbero al 2018; secondo quanto si apprende da fonti francesi, lagiàl’accaduto ma la vicenda si era chiusa con un’archiviazione. Gèrarddal 2013 è cittadino russo, oggi ha 72 anni e, tramite il suo avvocato ha fatto sapere che contesta ogni accusa. Gèrardper strupo Si tratterebbe di una vicenda che risale al 2018, la giovane attrice 20enne sarebbe stata stuprata dall’attore mentre si trovava nel sua lussuosa abitazione nel VI Arrondissement di Parigi. Erano i giorni tra il 7 e il 13 agosto, la giovane ...

