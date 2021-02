Clara Ceccarelli | i risultati dell’autopsia | uccisa con 115 coltellate La morte dopo un lento dissanguamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non sono 30 – come ricostruito in un primo momento – ma ben 115 leche hanno ucciso, commerciante 69enne assassinata il 19 febbraio nel suo negozio di pantofole in via Colombo, nel pieno centro di Genova. È il risultatoeseguita lunedì dal medico legale Lucrezia Mazzarella. Non solo, ma a quanto si apprende quasi tutti i colpi sferrati dall’ex compagno Renato Scapusi – che ha confessato nelle ore successive al delitto – non hanno colpito organi vitali, con la conseguenza che la vittima è morta soloun: pare addirittura fosse ancora cosciente all’arrivo dei primi soccorsi, e abbia seguito, per qualche minuto, con gli occhi la scena di fronte a sé. Il reo confesso, 60 anni, ex installatore di parquet ...