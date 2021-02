Attilio Fontana preme per riaprire | Meglio 4 al ristorante di 24 in casa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tra la Regione Lombardia e il Governo Draghi è ancora luna di miele. Il governatore, intervistato da Repubblica, ha solo parole di elogio per l’approccio dei ministri sul tema delle restrizioni anti-Covid e non commenta le prime decisioni prese - come la proroga del divieto di mobilità interregionale e lo stop alle visite nelle case private in zona rossa - ma fa sentire la sua voce per una graduale riapertura delle attività. “Lo ripeto da mesi. Rischiamo di essere sempre più vittime del virus. Continuiamo ad inseguirlo invece di cercare di anticiparlo. Ci sono alcuni comportamenti inaccettabili che ormai abbiamo capito che favoriscono il contagio. E giusto porre dei limiti generalizzati su quei comportamenti. Mentre si devono prendere provvedimenti mirati solo per circoscrivere alcuni focolai particolari”... “La Lombardia ora è in ...