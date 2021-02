Windtre torna in TV con Fiorello e un nuovo format (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 febbraio 2021 – Il brand Windtre torna in TV con il testimonial Rosario Fiorello e un format totalmente inedito, pensato per il lancio del concept ‘Di Più’, un nuovo modo di comunicare i vantaggi che caratterizzano le migliori offerte del marchio per rispondere alle esigenze di comunicazione dei clienti. Windtre è ancora l’operatore italiano più veloce per Ookla Protagonista dello spot è l’offerta ‘XLarge‘ che, allo stesso prezzo dello scorso anno, prevede 100 Giga da utilizzare sulla Top Quality Network 5G, già disponibile per il 79% della popolazione, e un call center senza attese, che garantisce assistenza dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con priorità di risposta. Una novità da mantenere segreta, ma che Rosario Fiorello, informato in ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 febbraio 2021 – Il brandin TV con il testimonial Rosarioe untotalmente inedito, pensato per il lancio del concept ‘Di Più’, unmodo di comunicare i vantaggi che caratterizzano le migliori offerte del marchio per rispondere alle esigenze di comunicazione dei clienti.è ancora l’operatore italiano più veloce per Ookla Protagonista dello spot è l’offerta ‘XLarge‘ che, allo stesso prezzo dello scorso anno, prevede 100 Giga da utilizzare sulla Top Quality Network 5G, già disponibile per il 79% della popolazione, e un call center senza attese, che garantisce assistenza dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con priorità di risposta. Una novità da mantenere segreta, ma che Rosario, ino in ...

