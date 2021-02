Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere ucciso in Congo insieme all’ambasciatore Luca Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Vittorio Iacovacci, chi era il carabiniere ucciso in Congo insieme all’ambasciatore Era Vittorio Iacovacci il carabiniere di 30 anni ucciso nell’attacco al convoglio delle Nazioni Unite avvenuto questa mattina nei pressi di Goma (Nord-Kivu) che ha colpito l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e l’autista. Il carabiniere Vittorio Iacovacci avrebbe compiuto 31 anni il prossimo mese di marzo. In forza al battaglione Gorizia dal 2016, aveva prestato servizio anche nella Folgore ed era originario di Sonnino, provincia di Latina. “La comunità di Sonnino è sgomenta ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021), chi era ilinEraildi 30 anninell’attacco al convoglio delle Nazioni Unite avvenuto questa mattina nei pressi di Goma (Nord-Kivu) che ha colpito l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del, e l’autista. Ilavrebbe compiuto 31 anni il prossimo mese di marzo. In forza al battaglione Gorizia dal 2016, aveva prestato servizio anche nella Folgore ed era originario di Sonnino, provincia di Latina. “La comunità di Sonnino è sgomenta ...

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - fran_caroli : RT @itinagli: Mi unisco al cordoglio per la morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista che l… - MauroB8 : RT @riktroiani: Si chiamava Vittorio Iacovacci, e aveva soli 30, il #carabiniere ucciso nell'attentato in #Congo. Riposa in pace. Condoglia… -