Sanremo 2021, Naomi Campbell non ci sarà (Di lunedì 22 febbraio 2021) Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021. Il conduttore della kermesse Amadeus ha ufficializzato in serata il forfait della 'Venere nera', di cui – come vi abbiamo dato conto – già si parlava nel pomeriggio. Annunciata nei giorni scorsi come super ospite, la modella britannica sarebbe dovuta approdare a Sanremo per co-condurre la serata di apertura di martedì 2 marzo. Ma non sarà così. Ad una settimana dall'avvio della rassegna, Naomi ha cancellato la propria partecipazione festivaliera. Amadeus, che ha confermato i rumors al riguardo, ha spiegato che il forfait della supermodella è legato alle "nuove restrizioni Usa" anti pandemia, che rendono difficili i viaggi per le mete estere.

