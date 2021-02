Pescara | virologo | “Variante inglese non è più carogna | diffusione dipende da noi”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) PESCARA – Se c’è una variante di cui preoccuparsi è quella sudafricana che, al momento, in Italia non c’è, ma è quella che “sembra possa eludere il sistema di immunosorveglianza soprattutto nei soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi tramite i vaccini”. Se da una parte l’auspicio è quello che questa non arrivi nel Paese, dall’altra, a fronte di una variante inglese che dilaga e che ormai riguarda, come è noto, il 70% dei positivi in Abruzzo, l’appello è alla massima responsabilità. A lanciarlo con l’agenzia di stampa Dire è il dottor Paolo Fazii, direttore della Uoc Microbiologia e Virologia del presidio ospedaliero di Pescara, secondo cui la situazione emergenziale perdurerà fino a metà maggio. Fatti salvi i comportamenti dei singoli soprattutto in vista dell’estate.

