Mass Effect Legendary Edition, BioWare celebra il gioco con una action figure di Garrus Vakarian (Di lunedì 22 febbraio 2021) BioWare celebra il prossimo lancio di Mass Effect Legendary Edition con una nuovissima action figure di Garrus Vakarian, ora disponibile per il preordine. Più "conveniente" del previsto, la nuova statuetta di Garrus è ora disponibile per il preordine ad un prezzo di $ 95,00. Se siete fan del Turian, allora affrettatevi a piazzare il vostro ordine, dato che le action figure di Garrus sono in quantità limitata, ovvero 3.000 unità in tutto il mondo. Vista la calorosa accoglienza dopo l'annuncio della nuova edizione della celebre trilogia, probabilmente l'action figure andrà sold-out in brevissimo tempo.

