Juve-Crotone 3-0 | doppio Ronaldo e McKennie | Pirlo è terzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lantus batte 3-0 ilcon la doppietta die il gol dinel posticipo della 23esima giornata. I bianconeri, che devono recuperare una gara, salgono alposto a 45 punti, a 8 lunghezze dall’Inter capolista e a 4 dal Milan. Il, ultimo con 12 punti, resiste quasi un tempo all’Allianz Stadium. I campioni d’Italia partono con ritmo compassato e numerosi errori di misura. I calabresi crollano al 38?, quandoè puntuale all’appuntamento: colpo di testa sul filo del fuorigioco, palla in rete e 1-0. Il gol permette alladi giocare in scioltezza e CR7 concede il bis prima dell’intervallo. Cross di Alex Sandro, il fuoriclasse portoghese decolla e insacca: 2-0 al 46? e gara in ghiaccio. Il...

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus volta pagina dopo la sconfitta con il Porto e si prende il terzo posto in campionato. Nessun sorpresa all'Allianz Stadium contro il Crotone fanalino di coda, piegato ...