Italia in lutto. Attentato in Congo: uccisi l’ambasciatore italiano, con lui anche l’autista e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Goma, nella Repubblica democratica del Congo, si è verificato un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite durante il corso del quale sono rimasti uccisi l’ambasciatore Italiano e un carabiniere. Da accertare la morte dell’autista della vettura. Nel frattempo la Farnesina ha confermato con una nota il decesso dell’ambasciatore Italiano Luca Attanasio e il decesso di un militare dell’Arma dei carabinieri che viaggiava con lui. l’ambasciatore è stato colpito da spari ed è morto “in seguito alle ferite riportate”. Secondo quanto si apprende dal Sole 24 ore, i ranger del Parco nazionale dei Virunga hanno rivelato che l’attacco era un tentativo di rapimento rivolto proprio al diplomatico Italiano. “La ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Goma, nella Repubblica democratica del, si è verificato un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite durante il corso del quale sono rimastino e un. Da accertare la morte deldella vettura. Nel frattempo la Farnesina ha confermato con una nota il decesso delno Luca Attanasio e il decesso di un militare dell’Arma dei carabinieri che viaggiava con lui.è stato colpito da spari ed è morto “in seguito alle ferite riportate”. Secondo quanto si apprende dal Sole 24 ore, i ranger del Parco nazionale dei Virunga hanno rivelato che l’attacco era un tentativo di rapimento rivolto proprio al diplomaticono. “La ...

nzingaretti : Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di… - claraiatosti : RT @GoffredoB: #Kanyamahoro #Congo l’Italia a lutto - charlot65874440 : RT @nzingaretti: Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di un car… - GHERARDIMAURO1 : RT @AntonioDePoli: Il terrorismo ha ferito l’Italia. E' un giorno di lutto e profonda tristezza. L’odioso attentato che, in #Congo, ha ucci… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: Il terrorismo ha ferito l’Italia. E' un giorno di lutto e profonda tristezza. L’odioso attentato che, in #Congo, ha ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lutto Congo, attacco a convoglio Onu: uccisi ambasciatore italiano e un carabiniere Zingaretti: "Giorno di lutto per l'Italia" "Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal Congo. Dolore per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere. Per l'Italia e' un ...

Sindemia, ovvero l'altra (triste) faccia della pandemia Ricorre oggi il primo, triste anniversario da quando l'Italia è caduta nell' emergenza sanitaria a causa della diffusione del Covid 19. Ma a un anno da ... Ciò è dovuto a 'un lutto complicato che si ...

Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio Agenzia ANSA Congo, Zingaretti: Dolore per morte Attanasio e carabiniere, giorno lutto Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere.

Congo, attacco a convoglio Onu: uccisi ambasciatore italiano e un carabiniere Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco contro un convoglio della missione delle Nazioni Unite. Nell'attacco sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasi ...

Zingaretti: "Giorno diper l'" "Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal Congo. Dolore per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere. Per l'e' un ...Ricorre oggi il primo, triste anniversario da quando l'è caduta nell' emergenza sanitaria a causa della diffusione del Covid 19. Ma a un anno da ... Ciò è dovuto a 'uncomplicato che si ...Roma, 22 feb. (LaPresse) – “Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere.Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco contro un convoglio della missione delle Nazioni Unite. Nell'attacco sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasi ...