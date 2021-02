Inter, Lukaku insaziabile: 5 gol in altrettanti derby. Nessuno come lui (Di lunedì 22 febbraio 2021) Romelu Lukaku re del derby di Milano Il match di ieri pomeriggio tra Milan e Inter ha consacrato ancora una volta Romelu Lukaku. L’attaccante belga che ha realizzato il gol del definitivo 0-3 è entrato nella storia della stracittadina meneghina. Il numero 9 nerazzurro è infatti divento il primo calciatore a segnare in cinque derby consecutivi. Romelu ha timbrato nello 0-2 e nel 4-2 dell’anno scorso, poi in questa stagione nella sconfitta per 1-2 nel derby d’andata, nella vittoria in Coppa Italia per 2-1 e infine in questo bellissimo 3-0. L’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro derby di Milano di fila in Serie A era stato Benito ‘Veleno’ Lorenzi, nel 1950. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Romelure deldi Milano Il match di ieri pomeriggio tra Milan eha consacrato ancora una volta Romelu. L’attaccante belga che ha realizzato il gol del definitivo 0-3 è entrato nella storia della stracittadina meneghina. Il numero 9 nerazzurro è infatti divento il primo calciatore a segnare in cinqueconsecutivi. Romelu ha timbrato nello 0-2 e nel 4-2 dell’anno scorso, poi in questa stagione nella sconfitta per 1-2 neld’andata, nella vittoria in Coppa Italia per 2-1 e infine in questo bellissimo 3-0. L’ultimo giocatore dell’a segno in quattrodi Milano di fila in Serie A era stato Benito ‘Veleno’ Lorenzi, nel 1950. L'articolo proviene damagazine.

