GoGreen | Bayer rende sostenibile la farmacia

Ultime Notizie dalla rete : #GoGreen Bayer

... rispondendo al tempo stesso alle esigenze produttive e qualitative di. #stato applicato sia a materiali in carta e cartone che ai materiali durevoli per tutte le farmacie, tutti ...... rispondendo al tempo stesso alle esigenze produttive e qualitative di. #è stato applicato sia a materiali in carta e cartone che ai materiali durevoli per tutte le farmacie, tutti ...L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere sono morti a causa di un attentato avvenuto in Congo, a Goma. La notizia è stata data da un portavoce del Parco nazionale di Virunga e confermat ...(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il 650% di alberi tagliati in meno, con 849 arbusti 'salvati', equivalenti a circa un ettaro di bosco, 76% di tonnellate di CO2 in meno disperse nell'ambiente, pari al consumo ...