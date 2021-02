Che Tempo Che Fa sospeso, annuncio: “Mi devo operare” – VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ieri sera a Che Tempo che fa è intervenuto Bill Gates. Ennesimo grande ospite internazionale dopo Clooney e Obama. L’annuncio della sospensione del programma: “devo operarmi“. Nelle ultime settimane a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ieri sera a Cheche fa è intervenuto Bill Gates. Ennesimo grande ospite internazionale dopo Clooney e Obama. L’della sospensione del programma: “operarmi“. Nelle ultime settimane a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

mengonimarco : “L’anno che verrà” è un brano senza tempo. Ci è sembrato il miglior modo per raccontare questo di tempo, fatto di p… - Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - enricoruggeri : Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci ve… - anteciofana : RT @gggiulssss: mi fa così strano pensare che sia passato un anno. mi sembra passata una vita ma allo stesso tempo sembra passato un secon… - backinthegood : @xManuelVanacore Io non ho visto un Inter che ci ha dominati Possesso palla nostro Stessi tiri in porta Handanovic… -