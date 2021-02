«Attanasio e Iacovacci portati nella foresta e uccisi»: la ricostruzione delle autorità sull’attentato in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, sono morti in seguito a un assalto a un convoglio Onu vicino a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Con loro ha perso la vita l’autista che li accompagnava. I responsabili, secondo fonti inquirenti, sarebbero uomini delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda, contro cui il governo Congolese ha puntato il dito in un comunicato pubblicato nel pomeriggio. Il Fdlr-Foca è il principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno di Kinshasa, tre persone sono state rapite nel corso dell’agguato. Una quarta persona è stata ritrovata. Le dinamiche dell’attentato Secondo una prima ricostruzione ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano Lucae un carabiniere di 30 anni, Vittorio, sono morti in seguito a un assalto a un convoglio Onu vicino a Goma,Repubblica Democratica del. Con loro ha perso la vita l’autista che li accompagnava. I responsabili, secondo fonti inquirenti, sarebbero uominiForze Democratiche per la liberazione del Ruanda, contro cui il governolese ha puntato il dito in un comunicato pubblicato nel pomeriggio. Il Fdlr-Foca è il principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno di Kinshasa, tre persone sono state rapite nel corso dell’agguato. Una quarta persona è stata ritrovata. Le dinamiche dell’attentato Secondo una prima...

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - SalernoSal : Stasera @La7tv cambia la sua programmazione. Dopo @OttoemezzoTW andrà in onda uno Speciale #atlantide sull’assassin… - francediplo_EN : RT @chr_masset: I miei pensieri più addolorati per la morte dell'ambasciatore italiano in #RDCongo Luca Attanasio e del carabiniere Vittori… - convivioblog : RT @CottarelliCPI: Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono morti svolgendo il loro dovere lontano dai riflettori, in un luogo pericoloso,… -