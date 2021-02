Atalanta, Percassi: «Contro il Real Madrid dovremo essere umili» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League Contro il Real Madrid Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League Contro il Real Madrid. Le sue parole. CHAMPIONS LEAGUE – «Incontriamo una squadra che ha vinto 13 Champions League, noi così come abbiamo fatto Contro le altri squadra forti ne guadagneremo in esperienza. La Champions League è come andare all’Università. Speriamo di fare bella figura. dovremo pensare che siamo una squadra di provincia che affronta una squadra che ha fatto la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente dell’Antonioha parlato alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions LeagueilIl presidente dell’Antonioha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions Leagueil. Le sue parole. CHAMPIONS LEAGUE – «Incontriamo una squadra che ha vinto 13 Champions League, noi così come abbiamo fattole altri squadra forti ne guadagneremo in esperienza. La Champions League è come andare all’Università. Speriamo di fare bella figura.pensare che siamo una squadra di provincia che affronta una squadra che ha fatto la ...

MomentiCalcio : #Atalanta,# Percassi: '#RealMadrid? Andiamo all'Università' - umbertobiffi1 : @Atalanta_BC @Dirono Riusciamo a vincere anche contro i giochi di palazzo forza ragazzi, Percassi hai i conti in or… - SmallBlackBlue : RT @Atalanta_BC: Il Presidente Percassi e tutta la Società #Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Mauro #Bellugi… - itselee8 : RT @Atalanta_BC: Il Presidente Percassi e tutta la Società #Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Mauro #Bellugi… - legenrehumain : RT @Atalanta_BC: Il Presidente Percassi e tutta la Società #Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Mauro #Bellugi… -