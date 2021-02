Ambasciatore italiano ucciso in Congo, il governo accusa i ribelli hutu: chi c’è dietro l’attacco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ore frenetiche quelle che seguo l’attacco contro l’Ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, ucciso nella giornata di oggi assieme al Carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo. La polizia locale e le forze d’intelligence si stanno dando da fare per scovare i responsabili di quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un tentativo di rapimento. Emergono anche drammatici dettagli su cosa sia successo ad Attanasio e al Carabiniere, uccisi mentre viaggiavano su un convoglio umanitario. Morte di Luca Attanasio, la ricostruzione dell’attacco L’attentato che ha sconvolto l’Italia, pesantemente colpita dalla morte del suo giovane Ambasciatore Luca Attanasio e la scorta, è avvenuto alle 10.15 di questa mattina (ora italiana). ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ore frenetiche quelle che seguocontro l’in, Luca Attanasio,nella giornata di oggi assieme al Carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo. La polizia locale e le forze d’intelligence si stanno dando da fare per scovare i responsabili di quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un tentativo di rapimento. Emergono anche drammatici dettagli su cosa sia successo ad Attanasio e al Carabiniere, uccisi mentre viaggiavano su un convoglio umanitario. Morte di Luca Attanasio, la ricostruzione delL’attentato che ha sconvolto l’Italia, pesantemente colpita dalla morte del suo giovaneLuca Attanasio e la scorta, è avvenuto alle 10.15 di questa mattina (ora italiana). ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - JosepBorrellF : Con tutti i ministri degli Esteri UE, abbiamo espresso la nostra vicinanza al ministro @luigidimaio e all’Italia pe… - matteosalvinimi : Una notizia terribile. Il cordoglio mio e della Lega ai famigliari dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere ch… - ANTHILIA64 : RT @Aba_Tweet: Quattro mesi fa aveva vinto il Premio Nassiriya per la pace «per aver contribuito alla realizzazione di progetti umanitari d… - ilva87161350 : Attacco in Congo, morti l'ambasciatore italiano e un carabiniere - Mondo - -