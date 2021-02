Serie C: goleada del Modena, ancora una vittoria per la Ternana. Tutti i risultati del pomeriggio (Di domenica 21 febbraio 2021) Si sono giocate nel pomeriggio le partite della 26^ giornata del campionato di Serie C. Poche sorprese nel Girone A, mentre nel B si segnala la goleada del Modena rifilata alla Sambenedettese. ancora un altra vittoria per la Ternana, ormai inarrestabile. Il Bari che si accontenta di un pareggio, manda sempre più in fuga la Fere. Di seguito il riepilogo della giornata: GIRONE A Carrarese-Novara 1-2 Pro Patria-Pergolettese 0-2 AlbinoLeffe-Grosseto 0-0 Juventus U23-Lucchese 1-1 Piacenza-Lecco 0-1 Pontedera-Alessandria 0-0 Pro Sesto-Pistoiese 2-2 Pro Vercelli-Olbia 0-0 GIRONE B Vis Pesaro-Perugia 0-1 Arezzo-Matelica 2-0 Legnago-Gubbio 1-2 Modena-Sambenedettese 4-1 VirtusVecomp Verona-Triestina 2-2 GIRONE C Palermo-Catanzaro 1-2 Catania-Bari ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Si sono giocate nelle partite della 26^ giornata del campionato diC. Poche sorprese nel Girone A, mentre nel B si segnala ladelrifilata alla Sambenedettese.un altraper la, ormai inarrestabile. Il Bari che si accontenta di un pareggio, manda sempre più in fuga la Fere. Di seguito il riepilogo della giornata: GIRONE A Carrarese-Novara 1-2 Pro Patria-Pergolettese 0-2 AlbinoLeffe-Grosseto 0-0 Juventus U23-Lucchese 1-1 Piacenza-Lecco 0-1 Pontedera-Alessandria 0-0 Pro Sesto-Pistoiese 2-2 Pro Vercelli-Olbia 0-0 GIRONE B Vis Pesaro-Perugia 0-1 Arezzo-Matelica 2-0 Legnago-Gubbio 1-2-Sambenedettese 4-1 VirtusVecomp Verona-Triestina 2-2 GIRONE C Palermo-Catanzaro 1-2 Catania-Bari ...

