Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 21 febbraio 2021) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2020/2021 LA classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2020/2021 LA...

daves80 : Vorrei ricordavi che #lautaro ha segnato 13 gol in 22 presenze n serie A , senza calciare i rigori. Sostanzialmente… - gta1981 : @Gabriel13500867 @verok_cal No rigori no party. Forse ce la fate a finire in serie B!?????? - IagoAndrade14 : @Serie_a_newss @KekkoLiguore @sscnapoli Il capocannoniere a rigori... togli i rigori e il capocannoniere è Loiano L… - Kobeesque : Lautaro e Lukaku hanno entrambi il maggior numero di gol escludendo i rigori in serie a ???? - Kickest_it : ???????? | con 13 goal a testa, Romelu #Lukaku & #Lautaro Martinez sono per il momento in tandem in testa alla Classifi… -