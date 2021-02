Perché Israele manda dosi del vaccino russo in Siria (Di domenica 21 febbraio 2021) Notizia interessante sul fronte della “diplomazia dei vaccini”, ossia di come i sieri anti-Covid siano un’arma strategica cruciale e dunque diventino vettore degli affari internazionali. A quanto pare Israele ha accettato di acquistare un numero imprecisato di dosi del vaccino Sputnik V — preparato dalla laboratorio statale Gamaleja di Mosca — da utilizzare in Siria. La commessa sarebbe parte dell’accordo per il ritorno a casa di una donna israeliana che era detenuta dal regime Siriano dopo aver attraversato il confine sul Golan due settimane fa (la donna è arrivata in Israele venerdì via Mosca e questo fine settimana è sotto interrogatorio dall’agenzia di sicurezza Shin Bet). La sua liberazione è stata uno degli argomenti caldi durante una serie di telefonate che le massime cariche ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Notizia interessante sul fronte della “diplomazia dei vaccini”, ossia di come i sieri anti-Covid siano un’arma strategica cruciale e dunque diventino vettore degli affari internazionali. A quanto pareha accettato di acquistare un numero imprecisato didelSputnik V — preparato dalla laboratorio statale Gamaleja di Mosca — da utilizzare in. La commessa sarebbe parte dell’accordo per il ritorno a casa di una donna israeliana che era detenuta dal regimeno dopo aver attraversato il confine sul Golan due settimane fa (la donna è arrivata invenerdì via Mosca e questo fine settimana è sotto interrogatorio dall’agenzia di sicurezza Shin Bet). La sua liberazione è stata uno degli argomenti caldi durante una serie di telefonate che le massime cariche ...

