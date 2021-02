Emozione a Codogno, un anno dopo: “Qui scoperto e iniziato a lottare contro il virus” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Siamo dove un anno fa tutto è iniziato. La memoria collettiva legata al dramma della pandemia è affidata al Memoriale che s’inaugura oggi. Un luogo per non dimenticare la sofferenza e i sacrifici della prima zona rossa ma anche un riconoscimento permanente ai valori di umanità e solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, aprendo il suo intervento durante l’inaugurazione del Memoriale di Codogno nella giornata dedicata alla comunità resiliente e alle vittime del Covid-19. La cerimonia ha avuto inizio con il gruppo musicale Contrada dell’Oca e a seguire con la lettura di poesie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Codogno. All’appuntamento hanno preso parte anche la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e l’assessore ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) “Siamo dove unfa tutto è. La memoria collettiva legata al dramma della pandemia è affidata al Memoriale che s’inaugura oggi. Un luogo per non dimenticare la sofferenza e i sacrifici della prima zona rossa ma anche un riconoscimento permanente ai valori di umanità e solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, aprendo il suo intervento durante l’inaugurazione del Memoriale dinella giornata dedicata alla comunità resiliente e alle vittime del Covid-19. La cerimonia ha avuto inizio con il gruppo musicale Contrada dell’Oca e a seguire con la lettura di poesie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di. All’appuntamento hpreso parte anche la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e l’assessore ...

