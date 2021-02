“E se Rosalina in realtà fosse Adua?”: il quesito di Dandolo sul percorso della Cannavò / Del Vesco al GF Vip (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella casa del GF Vip sin dal primpo giorno di questa edizione fiume, Rosalinda Cannavò è sicuramente un personaggio le cui relazioni all’interno della casa del Grande Fratello hanno fatto discutere. La sua “vita sentimentale” (per quanto si possa parlare in questo caso di vita sentimentale, in cattività dentro la casa del GF) ha fatto molto parlare nelle ultime settimane, se non altro perché ha avuto due relazioni forti, con Dayane Mello dapprima e con Andra Zenga poi. Ma quanto c’è di reale in tutto ciò, i fan si chiedono e si chiede in qualche forma Dandolo su Dagospia? “E se Rosalina fosse in realtà Adua?”, il quesito di Dandolo “Se non si trattasse di mera Tv – scrive Dandolo per Dagospia – ci ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 febbraio 2021) Nella casa del GF Vip sin dal primpo giorno di questa edizione fiume, Rosalindaè sicuramente un personaggio le cui relazioni all’internocasa del Grande Fratello hanno fatto discutere. La sua “vita sentimentale” (per quanto si possa parlare in questo caso di vita sentimentale, in cattività dentro la casa del GF) ha fatto molto parlare nelle ultime settimane, se non altro perché ha avuto due relazioni forti, con Dayane Mello dapprima e con Andra Zenga poi. Ma quanto c’è di reale in tutto ciò, i fan si chiedono e si chiede in qualche formasu Dagospia? “E sein?”, ildi“Se non si trattasse di mera Tv – scriveper Dagospia – ci ...

hazxcherriez : ma quindi dayane si allontana da rosalina perché in realtà è follemente innamorata di lei? #exrosmello - daycondusio_tu : Si infatti falsa stava per Adua no per la nomination che è realtà #exrosmello #Rosalina #DMVIP sempre e solo con te… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalina realtà HA VISSUTO UNA STORIA LESBO CON DAYANE ? ... HA COMUNICATO FINTI FIDANZAMENTI CON I SUOI EX COLLEGHI GARKO E MORRA, HA VISSUTO UNA STORIA LESBO CON DAYANE MELLO E HA AVVIATO UNA STORIA ADOLESCENZIALE CON ZENGA - E SE ROSALINA IN REALTÀ FOSSE ...

Sonia Lorenzini a ruota libera sul Gf Vip: "Pretelli e Giulia? Ho scoperto del suo passato" Perché hai deciso di partecipare al Grande Fratello Vip? 'In realtà non credevo che avrei mai avuto ... ma allo stesso tempo Dayane voleva iniziare un percorso nuovo e distaccarsi da Rosalina e da ...

Antonella Elia provoca Tommaso Zorzi. Oppini interviene: “Dici baggianate” CheDonna.it ... HA COMUNICATO FINTI FIDANZAMENTI CON I SUOI EX COLLEGHI GARKO E MORRA, HA VISSUTO UNA STORIA LESBO CON DAYANE MELLO E HA AVVIATO UNA STORIA ADOLESCENZIALE CON ZENGA - E SEINFOSSE ...Perché hai deciso di partecipare al Grande Fratello Vip? 'Innon credevo che avrei mai avuto ... ma allo stesso tempo Dayane voleva iniziare un percorso nuovo e distaccarsi dae da ...