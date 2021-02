C’è posta per te, Stefano De Martino si commuove a fa commuovere ma il web in rivolta “la reazione di …” (Di domenica 21 febbraio 2021) Ieri a C’è posta per te, la fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera, è andato come ospite Stefano De Martino che è piaciuto tantissimo sia per come si è emozionato sia per le cose che ha detto che hanno fatto tanto emozionare. Stefano De Martino si emoziona ma fa anche emozionare I protagonisti della storia di ieri, a C’è posta per te sono stati Giuseppe e Maria, una coppia molto semplice ma profondamente legata che vive a Catania e che ha grosse difficoltà economiche. Giuseppe è rimasto senza lavoro mentre Maria non ha mai lavorato e hanno tre figli. Stefano De Martino ha fatto loro tanto doni ma poi, forse il regalo più grande, è stato quello fatto da un imprenditore che era in studio che ha offerto a ... Leggi su baritalianews (Di domenica 21 febbraio 2021) Ieri a C’èper te, la fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera, è andato come ospiteDeche è piaciuto tantissimo sia per come si è emozionato sia per le cose che ha detto che hanno fatto tanto emozionare.Desi emoziona ma fa anche emozionare I protagonisti della storia di ieri, a C’èper te sono stati Giuseppe e Maria, una coppia molto semplice ma profondamente legata che vive a Catania e che ha grosse difficoltà economiche. Giuseppe è rimasto senza lavoro mentre Maria non ha mai lavorato e hanno tre figli.Deha fatto loro tanto doni ma poi, forse il regalo più grande, è stato quello fatto da un imprenditore che era in studio che ha offerto a ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - QuiMediaset_it : A @CePostaPerTeOff tra gli ospiti di #MariaDeFilippi @renatozer0 e #stefanodemartino - Notiziedi_it : C’è Posta per te 2021 anticipazioni e ospiti 20 febbraio: Renato Zero e Stefano De Martino - zazoomblog : C’è Posta Per Te si alza un uomo dal pubblico e arriva il colpo di scena - #Posta #pubblico #arriva #colpo #scena… - Jpolemica666 : RT @FuryBionda: Mi spiegate perché se silenzio gli hashtag me li ritrovo comunque in tl ma soprattutto perché ancora guardate quel concentr… -