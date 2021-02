Caterina Balivo spegne 41 candeline | il nostalgico post su Instagram

Leggi su dilei

(Di domenica 21 febbraio 2021) Buon compleanno,! La nota conduttrice Rai, giunta alla ribalta grazie a programmi come Detto Fatto e Vieni da me, ora giudice de Il cantante mascherato,oggi 41. Nata sotto il segno dei Pesci, la celebre presentatrice ha saputo conquistarsi una larga fetta di pubblico e consensi in questi ultimi anni televisivi, divenendo a tutti gli effetti un volto di punta della tv di Stato. Questo compleanno è sicuramente diverso dal solito, a causa della faticosa situazione dovuta alla pandemia Covid-19, che stiamo vivendo. L’anno scorso, la conduttrice ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con una festa in grande stile, circondata dai suoi affetti. Quest’anno, però, non è possibile. Proprio da questo spunto parte il lungo e commoventepubblicato dalla conduttrice ...