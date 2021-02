Anche il Belgio esalta Lukaku: “Chi è l’imperatore di Milano?” (Di domenica 21 febbraio 2021) L’ottima prestazione di Romelu Lukaku nel 3-0 dell’Inter sul Milan fa felice Anche il Belgio. Attraverso l’account ufficiale su Twitter della nazionale, sono infatti arrivati i complimenti per Big Roma: “Chi è l’imperatore di Milano?”. Who’s the Emperor of Milan? pic.twitter.com/cpRyQy0UOK — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 21, 2021 Foto: sito inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) L’ottima prestazione di Romelunel 3-0 dell’Inter sul Milan fa feliceil. Attraverso l’account ufficiale su Twitter della nazionale, sono infatti arrivati i complimenti per Big Roma: “Chi èdi?”. Who’s the Emperor of Milan? pic.twitter.com/cpRyQy0UOK — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 21, 2021 Foto: sito inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

