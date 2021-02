Vaga in paese con un' ascia e semina il panico | paura nel Mantovano

gazzettamantova : Paura tra gli abitanti che chiamano subito il 112. Intervento immediato dei carabinieri e 31enne denunciata e porta… - MisSunshine___ : C'è questo tipo del mio paese, il cui curriculum vanta mancati attentati, distruzioni di vasi e statue per la città… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaga paese

Mantova, 20 febbraio 2021 - Vagava con un'ascia per le vie del centro di Marcaria, piccolo centro del Mantovano, e numerosi cittadini, impauriti, hanno chiamato i c arabinieri di Viadana , che l'hanno ...... in quel caso tragico, di Canneto sull'Oglio, avvenuto il 2 settembre 2018, quando una badante polacca accoltellò persone a caso in strada, uccidendo la bibliotecaria delPaola Beretta . ...I carabinieri hanno intercettato e disarmato la 31enne. L'allarme lanciato dai cittadini, impauriti, che hanno chiamato i militari ...MARCARIA Vagava con un’ascia per le vie del centro di Marcaria; è successo ieri sera, e numerosi cittadini, impauriti hanno chiamato immediatamente il ...