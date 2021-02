Treviso | uccide il figlio e si suicida | il movente del gesto spiegato in una lettera

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono aggiornamenti sul terribile omicidio-suicidio avvenuto in a Castello di Godego, provincia di. Un uomo di 43 anni ha strangolato illetto di due per poi togliersi la vita lui stesso. A dare l’allarme il padre dell’uomo allarmato dal non aver visto ilarrivare a casa sua per pranzo. Da quanto si apprende l’uomo avrebbe lasciato unanella quale avrebbeil motivo che lo ha spinto a compiere questo. Padreil: lad’addio Secondo quanto trapelato da fonti investigative e riportato da diverse testate come il Corriere della Sera, dietro ildell’uomo non si nasconderebbero problemi coniugali, tutt’altro. La coppia era sposata da tre anni e ...