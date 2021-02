Sono Covid-19 e qui oggi compio un anno: io sarò sconfitto, ma voi non avete capito niente (Di sabato 20 febbraio 2021) di Alberto Siculella Ciao, Sono proprio io, Sono Covid-19 e oggi compio un anno da quando mi avete beccato in Italia. In realtà giravo da parecchio, da così tanto che mi chiamo 19 perché già viaggiavo per il mondo nel 2019. Poi Sono arrivato in Italia, e qui ho fatto festa. Mi piace tanto il vostro Paese, siete così divertenti. Vi ho visto impazzire per me, quasi non ci credevate che fossi io. Pensavate addirittura che fossi una persona, magari cinese, o un migrante in generale, come se fossi chiuso in un corpo, come il cervello limitato nel vostro cranio. E invece ero con voi, Sono con voi. Anzi: io Sono voi. Vi ho visto sfidarmi senza mascherina, vi ho visto snobbarmi senza distanziamento. Ho visto anche libri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) di Alberto Siculella Ciao,proprio io,-19 eunda quando mibeccato in Italia. In realtà giravo da parecchio, da così tanto che mi chiamo 19 perché già viaggiavo per il mondo nel 2019. Poiarrivato in Italia, e qui ho fatto festa. Mi piace tanto il vostro Paese, siete così divertenti. Vi ho visto impazzire per me, quasi non ci credevate che fossi io. Pensavate addirittura che fossi una persona, magari cinese, o un migrante in generale, come se fossi chiuso in un corpo, come il cervello limitato nel vostro cranio. E invece ero con voi,con voi. Anzi: iovoi. Vi ho visto sfidarmi senza mascherina, vi ho visto snobbarmi senza distanziamento. Ho visto anche libri, ...

6000sardine : L’UE vieta vendita #vaccini covid senza contratti, perché riservata in precise quote per i paesi. Milioni di dosi s… - fattoquotidiano : LA FRASE DI OGGI Ovazione per Draghi che dice ovvietà sulle carceri, come se finora governasse Pinochet. Ma nelle… - RegLombardia : #LNews A fronte di 51.894 tamponi effettuati, sono 3.724 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 1.875 ????… - Vicenza36 : @Dionisio_lysios @2002MMAD0691 Tutti gli ammalati con patologie diverse dal covid sono ammalati di serie B purtropp… - UmbertoexIT : RT @intuslegens: #Credo_nella_SCIENZA. Essa dice che il #covid ha letalità al 0,3%. Che la #PCR non è diagnosi. Che i #lockdown sono improv… -