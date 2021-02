Sondaggio Dire-Tecnè: fiducia in Draghi al 59%, Renzi e Crimi… (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – Nel Governo guidato da Mario Draghi ha fiducia il 59,0% degli italiani, contro un 27,4% che non ripone fiducia e un 13,6% che non sa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 febbraio 2021 su un campione di mille casi. Rispetto a una settimana fa (il 13 febbraio era al 58,4%), la fiducia nell’esecutivo Draghi cresce del +0,6%. Leggi su dire (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – Nel Governo guidato da Mario Draghi ha fiducia il 59,0% degli italiani, contro un 27,4% che non ripone fiducia e un 13,6% che non sa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 febbraio 2021 su un campione di mille casi. Rispetto a una settimana fa (il 13 febbraio era al 58,4%), la fiducia nell’esecutivo Draghi cresce del +0,6%.

