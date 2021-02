Salvini sbotta: “Italia in zona arancione? Basta con lockdown ingiustificati” (Di sabato 20 febbraio 2021) “zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese. Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati”. Così su facebook il leader della Lega Matteo Salvini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “in tuttacon gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese. Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa die generalizzati”. Così su facebook il leader della Lega Matteo. SportFace.

glucosata : Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliac… - ronzidante : RT @kiara86769608: Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliaccio a… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliaccio… - Italia_Notizie : Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliac… - kiara86769608 : Ciampolillo ancora in ‘zona Cesarini’, Casellati sbotta: “Arriva sempre all’ultimo”. Poi il senatore dà del pagliac… -