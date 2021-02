Reddito di cittadinanza, Governo Draghi: cambiano gli importi (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il nuovo Governo Draghi confermerà il Reddito di cittadinanza, a partire da febbraio molte famiglie beneficiare del sussidio si vedranno accreditare un importo diverso (maggiore o minore, a seconda dei casi) sulla propria card RdC. Contrariamente a quanto è stato fatto intendere nelle ultime ore, tuttavia, l’ammontare del Reddito di cittadinanza non cambia per volere del nuovo Premier incaricato né tanto meno è stato frutto di una decisione dell’Esecutivo. Semplicemente, a partire dal secondo mese dell’anno, la cifra riconosciuta verrà ricalcolata sulla base dei nuovi dati Isee. Reddito di cittadinanza 2021, ecco cosa cambia da febbraio: Come stabilito dal legislatore, il Reddito di ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il nuovoconfermerà ildi, a partire da febbraio molte famiglie beneficiare del sussidio si vedranno accreditare un importo diverso (maggiore o minore, a seconda dei casi) sulla propria card RdC. Contrariamente a quanto è stato fatto intendere nelle ultime ore, tuttavia, l’ammontare deldinon cambia per volere del nuovo Premier incaricato né tanto meno è stato frutto di una decisione dell’Esecutivo. Semplicemente, a partire dal secondo mese dell’anno, la cifra riconosciuta verrà ricalcolata sulla base dei nuovi dati Isee.di2021, ecco cosa cambia da febbraio: Come stabilito dal legislatore, ildi ...

