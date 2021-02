Marsiglia | scelto il successore di Villas-Boas | è Sampaoli

(Di sabato 20 febbraio 2021), attuale tecnico dell’Atletico Mineiro, allenerà ilper i prossimi due anni e mezzo. La rivelazione della stampa brasiliana Secondo quanto riportato da Globoesporte sarebbe ormai imminente l’arrivo di Jorge, ex Ct del Brasile, sulla panchina dell’Olympique. Secondo la stampa carioca, il 60enne allenatore firermà un contratto di due stagioni e mezzo sostituendo così il dimissionario. L’Atletico Mineiro, attuale club in cui allena, dovrebbe ricevere dalun indennizzo di circa 600.000 euro per liberare il proprio tecnico. Leggi su Calcionews24.com

Sampaoli, attuale tecnico dell'Atletico Mineiro, allenerà il Marsiglia per i prossimi due anni e mezzo. La rivelazione della stampa brasiliana ...