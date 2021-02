Kurt Cobain, il “leader” di una generazione (Di sabato 20 febbraio 2021) Avrebbe compiuto oggi 54 anni uno dei pionieri del Grunge mondiale, Kurt Cobain, cantante e chitarrista statunitense e fondatore dei Nirvana. La figura di Kurt Cobain per lungo tempo è stata ed è tuttora un punto di riferimento di un’intera generazione; con la sua musica ed i suoi testi, rappresenta quel disagio interno e di quella voglia di ribellarsi ad un tipo di società opprimente nei confronti dei giovani, in cui hanno sempre trovato pochissimo spazio per farsi ascoltare ed emergere. Questi sono valori che lo stile del grunge si identifica, stile di cui Cobain e i Nirvana ne sono stati in assoluto i primi fautori. Nato il 20 febbraio 1967 ad Aberdee, Cobain già dall’infanzia dimostrò una grande predilezione verso la musica ed il rock in particolare. Ha sempre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Avrebbe compiuto oggi 54 anni uno dei pionieri del Grunge mondiale,, cantante e chitarrista statunitense e fondatore dei Nirvana. La figura diper lungo tempo è stata ed è tuttora un punto di riferimento di un’intera; con la sua musica ed i suoi testi, rappresenta quel disagio interno e di quella voglia di ribellarsi ad un tipo di società opprimente nei confronti dei giovani, in cui hanno sempre trovato pochissimo spazio per farsi ascoltare ed emergere. Questi sono valori che lo stile del grunge si identifica, stile di cuie i Nirvana ne sono stati in assoluto i primi fautori. Nato il 20 febbraio 1967 ad Aberdee,già dall’infanzia dimostrò una grande predilezione verso la musica ed il rock in particolare. Ha sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Kurt Cobain I Foo Fighters pubblicano la cover di 'You Should Be Dancing' dei Bee Gees Negli scorsi giorni Grohl ha concesso una lunga intervista al New Musical Express in cui ha spiegato cosa, secondo lui, penserebbe oggi Kurt Cobain della sua attuale band, che all'inizio di questo ...

'Sounds Of The Unborn', pubblicato il primo album di un feto Dick , sebbene la storia che vi vado a raccontare sarebbe potuta essere "parto" della sua fantasia, nè una cover di "In Utero " dei mitici Nirvana, ricordate l'album del 1993 di Kurt Cobain & C.? Si ...

