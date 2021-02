Grave lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi (Di sabato 20 febbraio 2021) Mauro Bellugi, ex calciatore, è morto oggi in seguito a complicanze dovute al Covid. Un Grave lutto nel mondo del calcio italiano Oggi è morto l’ex calciatore Mauro Bellugi (fonte YouTube Tgcom24)Mauro Bellugi, ex calciatore, è morto oggi a causa di complicanze dovute al Covid-19. Era ricoverato in ospedale da novembre dopo essere risultato positivo al Covid-19. Negli utlimi mesi la sua situazione si era drasticamente complicata, a causa anche di alcune patologie pregresse, fino a quando i medici hanno dovuto decidere di amputargli entrambe le gambe. É morto oggi in ospedale. Leggi anche: Il triste annuncio, ci lascia il celebre ... Leggi su altranotizia (Di sabato 20 febbraio 2021), ex calciatore, èoggi in seguito a complicanze dovute al Covid. Unneldelitaliano Oggi èl’ex calciatore(fonte YouTube Tgcom24), ex calciatore, èoggi a causa di complicanze dovute al Covid-19. Era ricoverato in ospedale da novembre dopo essere risultato positivo al Covid-19. Negli utlimi mesi la sua situazione si era drasticamente complicata, a causa anche di alcune patologie pregresse, fino a quando i medici hanno dovuto decidere di amputargli entrambe le gambe. Éoggi in ospedale. Leggi anche: Il triste annuncio, ci lascia il celebre ...

